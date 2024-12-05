Москва, 5 декабря, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Курс биткоина на крупнейшей криптовалютной бирже Binance впервые в истории превысил отметку в 100 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К 05:41 по московскому времени курс криптовалюты впервые в истории достиг 100,1 тыс. долларов, а затем продолжил свой рост, в какой-то момент оказавшись на отметке выше 103,3 тыс. долларов. Вслед за этим началось снижение.

К 12:30 по московскому времени курс биткоина на бирже Binance составляет 102,8 тыс. долларов, таким образом монета показала рост более чем на 6%, относительно вчерашнего дня.

Вторая по популярности криптовалюта мира под названием Ethereun (эфир) также выросла на 5,6% и приближается к отметке в 4 тыс. долларов.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября, за день до президентских выборов в США, избранный глава Белого дома Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками предложил выплатить 35 трлн долларов в криптовалюте для погашения государственного долга. Вскоре после этого стоимость биткоина впервые выросла до 76 тыс. долларов.

Биткоин и другие цифровые валюты невозможно запретить, они продолжат развиваться, заявил президент Владимир Путин 4 декабря, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

Путин подписал закон, с ноября 2024 года легализовавший в стране майнинг криптовалют. Право осуществлять майнинг получат российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включённые в соответствующий реестр. Физические лица, в случае если они не будут превышать установленные лимиты энергопотребления, получат право на майнинг без включения в реестр.