Пожалевшую террористов из «Крокуса» не будут наказывать даже штрафом

Шахты, Ростовская область, 5 декабря, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Блогер Ольга Разинькова из города Шахты после теракта в «Крокус Сити Холле» записала видео, в котором жалела «бедного» террориста, оказавшегося на морозе без «курточки». Общественники обратились в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить высказывания блогерши и привлечь её к ответственности. В ноябре ведомства прислали ответы на запросы: «разговоры о состоянии здоровья террористов являются субъективным мнением» и не влекут за собой никакой ответственности. Об этом сообщил собеседник ИА Регнум.

Соцсети

25 марта, когда вся страна скорбела из-за многочисленных жертв кровавой расправы, Ольга опубликовала в своих соцсетях видео с размышлениями, что нельзя террористов оставлять без куртки в холодное время года и даже во время задержания нужно было одеть виновника гибели 145 человек в тёплую верхнюю одежду.

«Когда их задержали, он трусился от страха и холода. Я даже смотреть не могла, душа разрывалась. Хотелось сказать: оденьте на него куртку, мне его жалко. Полночи о нём думала. Он же человек», — говорила Ольга на видео.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3933561" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Блогер сочувствует террористу после теракта в «Крокус Сити Холле»

Видео быстро разошлось по социальным сетям, где люди активно призывали правоохранительные органы присмотреться к данному контенту. Из-за резонанса и многочисленных осуждений Ольга решила извиниться за сказанное. В разговоре с ИА Регнум она заявляла, что поддерживает СВО и помогает бездомным.

Массовые обращения граждан в прокуратуру Ростовской области и Следственное управление СК РФ по Ростовской области с просьбой привлечь к ответственности Ольгу Разинькову не дали положительного результата.

«В ходе изучения видеозаписи Разиньковой не установлен факт признания совершенного преступления в концертном зале «Крокус Сити Холл» Московской области правильным или заслуживающим поддержки и подражания, а разговоры Разиньковой о состоянии здоровья и самочувствии подозреваемых в совершении указанного преступления являются субъективным мнением», — говорится в ответе СК РФ по Ростовской области.

Тогда волонтёры и ветеран ФСБ Оксана Грона обратились в редакцию ИА Регнум. Они рассказали, что с самого начала, как только они обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить Разинькову, от блогерши посыпались угрозы. Ольга с уверенностью говорила, что ей ничего не будет за её высказывания, а вот её «хейтеры» будут «уничтожены».

«Значит так… вот такое организовалось сообщество… Это уже уголовно наказуемо, там есть всё, все наши видео… Все скрины, все звуковые записи, все оскорбления… Если не дай бог кто-то нажмёт на «пожаловаться», то вы себя просто уничтожите», — заявила Ольга.

В голосовых сообщениях, которые имеются в распоряжении редакции, Ольга Разинькова оскорбляет людей, написавших на нее обращение в прокуратуру, и называет их «шавками» и «шоблой».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/1MvXK5ZPk" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ольга Разинькова

«Меры к таким людям, которые сочувствуют террористам, нужно принимать жесткие, исходя из реалий сегодняшней жизни. Сотрудники силовых структур каждый день рискуют жизнью, защищая простых граждан от терроризма. Но Ольга не боится наказания и не скрывает, что у нее есть связи, которые ей помогут избежать наказания», — поделилась ветеран ФСБ Оксана Грона.

У Ольги Разиньковой в родном городе Шахты есть магазин одежды «Бархат». Продукцию магазина она активно рекламирует через социальные сети. Волонтеры, помогающие солдатам на СВО, обратили внимание на сочетание цветов одежды на сестре Ольги.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/8NGKA8Rva" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожалевшую террористов из «Крокуса» не будут наказывать даже штрафом

«Она и ее сестра провокаторы. Ее сестра позирует в одежде в цветах флага Украины и выкладывает эти фотографии в социальные сети магазина. Они публично демонстрируют свое поддерживающее отношение к врагу в то время, когда солдаты Вооруженных сил России гибнут на СВО, защищаю Родину. Это могло бы быть совпадением, но сочетание этих цветов слишком частое в её социальных сетях и навязчивое», — поделилась одна из волонтеров.

Волонтеры, активисты и ветеран ФСБ просят СК России разобраться в ситуации и помочь добиться справедливого наказания для блогерши.