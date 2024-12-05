Грозный, 5 декабря, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что до окончания специальной военной операции на Украине осталось немного времени. Об этом он заявил 4 декабря в ходе своей прямой линии с жителями республики.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Я больше чем уверен, что недолго осталось [для того, чтобы] закончить конфликт», — сказал он.

Руководитель региона уточнил, что после завершения боевых действий могут наблюдаться отдельные перестрелки, поскольку подстрекатели противостояния останутся. Вместе с тем Кадыров также отметил, что не хотел бы, чтобы спецоперация завершилась без полного разгрома противника.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что специальная военная операция завершится тогда, когда Россия добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность и предсказуемость для будущих поколений. По его словам, в такой ситуации конкретных временных рамок нет. При этом Песков добавил, что Москва рассчитывает, что быстрое завершение спецоперации лучше, чем медленное.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

23 октября Путин отметил, что твёрдо уверен в правильности проведения специальной военной операции на Украине. Вместе с тем он выразил сожаление по поводу потерь.