Плесецк, Архангельская область, 5 декабря, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Пресс-служба Министерства обороны РФ 5 декабря опубликовала кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.

Министерство обороны России. Кадр из видео

Видеозапись была опубликована в Telegram-канале военного ведомства.

«Космически красиво: кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк», — сказано в подписи к видео.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 4 декабря, пресс-служба Минобороны сообщила, что Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк.

Позднее ведомство проинформировало, что старт ракеты-носителя и выведение на целевую орбиту прошли в штатном режиме. Аппарат принят на управление наземными средствами ВКС РФ.

В октябре ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» вывела на орбиту военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк. Со спутником была установлена устойчивая телеметрическая связь. Пресс-служба Минобороны сообщала, что бортовые системы аппарата функционируют в штатном режиме.

Предназначенная для запусков различных космических аппаратов, включая спутники военного назначения, ракета «Союз-2.1а» характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах за счёт усовершенствования системы управления и двигательных установок I и II ступеней, отмечалось в сообщении.