Грозный, 5 декабря, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что заступился за чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого по четырём преступным эпизодам, передаёт 5 декабря «Грозный-информ».

Сергей Бобылев/РИА Новости Глава Чечни Рамзан Кадыров

Комментируя дело 13-летнего Мурдиева, Кадыров упрекнул руководителей МВД России и Следственного комитета Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина за то, что они, «сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном».

«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе», — сказал Кадыров.

Он уточнил, что суд над подростком состоится 18 декабря, и выразил уверенность, что Мурдиева освободят.

Уголовное дело в отношении подростка инициировало Главное следственное управление СК России по Москве. Мурдиева обвиняют в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам группой лиц по сговору, семь месяцев назад его отправили под домашний арест. В деле фигурируют ещё четыре человека.

Сам подросток утверждает, что вступился за друга, на которого напал зачинщик драки. Конфликт попал на камеру мобильного телефона, запись послужила основанием для возбуждения дела.

Как сообщало ИА Регнум, Кадыров не раз заступался за чеченцев, в том числе тех, кого обвиняли в преступлениях. В 2018 году он резко отреагировал на сообщения о 20-летнем уроженце Чечни, который напал на прохожих в центре Парижа и был ликвидирован полицией. Кадыров подчеркнул, что личность юноши формировалась под влиянием французского общества.

В ноябре 2024 года Кадыров назвал провокационным вбросом сообщения западных СМИ о том, что в покушении на экс-чиновника из администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова якобы есть «чеченский след».