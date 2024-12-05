ОАЭ, 5 декабря, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Сейчас весь мир является свидетелем наступления новой угольной эры, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме в ОАЭ.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры», — сказал он.

Сечин уточнил, что энергетическая компания «Гленкор» в течение последних двух лет получила половину своего операционного дохода именно от угольного бизнеса. При этом бизнесмен заявил о проблемах современного зелёного перехода в мировой энергетике.

«Увеличение доли генерации с использованием возобновляемых источников энергии требует заблаговременного решения проблем, связанных со стабильной работой энергосетей, созданием мощностей хранения электроэнергии и сглаживанием пиков потребления», — добавил он.

Сечин также отметил, что из-за нерешённости вышеуказанных проблем и высокой стоимости электрогенерации Китай, который является мировым лидером по ВИЭ, вынужден также наращивать угольные мощности. По словам бизнесмена, за последние 10 лет эта страна увеличила мощности угольной генерации более чем на 350 ГВт или на 45%.

Глава «Роснефти» объяснил незаменимость традиционных углеводородов (угля, нефти и газа) в современной энергетике лёгкостью их транспортировки, а также высокой энергетической плотностью. Бизнесмен подчеркнул, что инвестиции в угольные и газовые электростанции более чем в 10 раз эффективнее, чем инвестиции в сферу ВИЭ.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня Сечин выступил с ключевым докладом на энергетической панели Петербургского международного экономического форума, в котором представил анализ текущей ситуации на энергетическом рынке.

По словам главы «Роснефти», несмотря на то, что за последние два десятилетия по всему миру в энергетический переход было инвестировано около 10 трлн долларов, альтернативные источники энергии так и не смогли вытеснить углеводородное топливо.