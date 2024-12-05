ОАЭ, 5 декабря, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Энергопереход потребует перестройки экономики, а для достижения целей Парижского соглашения к 2050 году необходимо более 70 трлн долларов инвестиций. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в своём выступлении на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме.

Александр Полегенько/ТАСС

«Энергопереход потребует перестройки или создания с нуля составных частей реальной, а не виртуальной экономики: инфраструктуры, технологий, цепочек поставок и много другого», — сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» напомнил, что для достижения поставленных целей к 2050 году необходимо в 10 раз увеличить мощности низкоуглеродной электрогенерации, до 35 ТВт. Данный показатель более чем в 4 раза превышает всю установленную мощность мировой энергосистемы.

Сечин также отметил, что для увеличения доли генерации с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) необходимо заблаговременное решение проблем, связанных со стабильной работой энергосетей, созданием мощностей хранения электроэнергии и сглаживанием пиков потребления.

«Именно по этой причине, а также из-за высокой стоимости ВИЭ, сегодняшний мировой лидер по возобновляемой генерации Китай одновременно бьёт рекорды по вводу угольных мощностей», — сказал глава «Роснефти». Он подчеркнул, что за последние десять лет эта страна, являясь лидером в генерации ветряной и солнечной энергетики, увеличила мощности угольной генерации более чем на 350 ГВт, или на 45%.

По словам Игоря Сечина, опытные инвесторы вернулись к углю. «Компания Glencore, один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, в течение последних двух лет получила половину операционного дохода от своего угольного бизнеса», — отметил он.

«По оценке экспертов, всего для достижения целей Парижского соглашения к 2050 году электроэнергетическому сектору будет необходимо более 70 трлн долларов инвестиций», — заключил Сечин.