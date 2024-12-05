Москва, 5 декабря, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, будет опубликовано уже в ближайшее время. Об этом 6 декабря в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Американский журналист Такер Карлсон

Дипломат уточнила, что интервью выйдет в ночь на 6 декабря.

«Интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний», ― сообщила представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Карлсон заявил, что он записал в Москве интервью с главой МИД РФ и оно в ближайшее время будет опубликовано. Журналист признался, что интервью получилось «абсолютно захватывающим».

По словам Захаровой, Лавров в интервью Карлсону подробно рассказал о положении дел на Украине. Беседа получилась очень интересной и масштабной — более 1,5 часа, уточнила она.

5 декабря американский журналист попал в объективы видеокамер на выходе из отеля Four Seasons в Москве после анонса интервью с министром иностранных дел России. Карлсон вышел из гостиницы в сопровождении нескольких человек. Один из охранников не позволил снимающему видео человеку приблизиться к журналисту. Комментариев американца не последовало.

В феврале 2024 года Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Интервью в соцсети X набрало более 10 млн просмотров за 50 минут с момента опубликования. Российский лидер ответил почти на 60 вопросов.