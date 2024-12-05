ОАЭ, 5 декабря, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Повышение уровня жизни развивающихся стран требует почти двукратного увеличения добычи нефти. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в своем выступлении на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме.

Максим Богодвид/РИА Новости

Сечин пояснил, что высокая эффективность современной энергосистемы привела к тому, что за последние 20 лет мировое потребление энергии увеличилось в полтора раза. По его словам, в дальнейшем потребление продолжит расти.

«Сегодня спрос на энергию растет в развивающихся странах, где 750 миллионов человек до сих пор вообще не имеют доступа к электричеству», — отметил глава «Роснефти». Он добавил, что в США потребление энергии на душу населения в три с половиной раза превышает среднее потребление на планете и в десять раз — потребление в Индии.

«Для того чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня «золотого миллиарда», надо увеличить добычу нефти почти в два раза», — заявил глава «Роснефти».

Другим фактором, который будет способствовать росту потребления энергии, становится растущий спрос со стороны центров обработки данных (ЦОД). «По оценке инвестиционного банка Goldman Sachs, мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных может вырасти в два с половиной раза к 2030 году и превысить одну тысячу тераватт-часов, что будет равно почти половине потребления Европы», — сказал Игорь Сечин.