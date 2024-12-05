ОАЭ, 5 декабря, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Призывы отказаться от ископаемого топлива из-за влияния антропогенного фактора на климат необоснованны. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в своем выступлении на специальной сессии XVII Веронского Евразийского экономического форума.

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Игорь Сечин напомнил, что последний ледниковый период, который также называют «Малый ледниковый период», закончился менее 200 лет назад. По его словам, текущий период потепления представляет собой часть естественного природного цикла. Этот аргумент лёг в основу декларации «Климатической чрезвычайной ситуации не существует». Данный документ подписали около двух тысяч ученых, среди которых два лауреата Нобелевской премии — Джон Клаузер и Айвар Джайевер.

Так, Клаузер в своем недавнем докладе объяснил, что сила действия естественных механизмов терморегуляции Земли благодаря облакам в разы превосходит оценку сторонников антропогенной теории изменения климата и намного превышает эффект парниковых газов.

«Таким образом, средний вклад антропогенного воздействия на климат составляет десятую часть от влияния естественных механизмов терморегуляции Земли», — подчеркнул Игорь Сечин. Он добавил, что анализ воздействия таких механизмов демонстрирует, что увеличение содержания углекислого газа в атмосфере на 50% по сравнению с доиндустриальным периодом может являться причиной повышения средней температуры лишь на 0,15 градуса Цельсия.

Глава «Роснефти» также обратил внимание на исследования Пекинского университета, согласно которым повышенное содержание углекислого газа в атмосфере положительно сказывается на растительности. «За почти тридцатилетний период наблюдений увеличение листовой поверхности растительного покрова планеты на 70% обеспечивается эффектом удобрения углекислым газом», — отметил Сечин.