Берлин, 5 декабря, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Спекуляции главы МИД Германии Анналены Бербок по поводу отправки миротворцев ФРГ на Украину являются безответственными, заявил кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

Sebastian Gollnow/AP/TASS Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

«Честно говоря, я считаю безответственными на данном этапе такие спекуляции. На данный момент этим вопросом никто не задаётся», — сказал он в эфире телеканала ARD.

Мерц уточнил, что в Германии все бьются над вопросом, как завершить конфликт и добиться мира на Украине. При этом, по его словам, способ достижения этого мира сейчас «остаётся вопросом».

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Бербок сообщила, что миротворческие силы Германии могут отправить на Украину в случае прекращения огня. Министр считает, что наряду с гарантиями безопасности в виде членства в Североатлантическом альянсе можно рассмотреть и «международное присутствие» для обеспечения соблюдения прекращения огня.

Вскоре канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не стоит спекулировать на тему отправки на Украину миротворческих сил, и добавил, что отправка немецких военнослужащих в рамках помощи Киеву исключена.

4 ноября Берброк с необъявленным визитом прибыла в Киев. Она заверила украинскую сторону в поддержке со стороны Запада в зимний период. Дипломат напомнила, что ФРГ расширила «зимний зонтик защиты», дополнительно выделив 170 млн евро на энергетическую помощь Украине. Помимо этого, по словам министра, Германия поддерживает киевский режим и в сфере противовоздушной обороны.