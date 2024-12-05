ОАЭ, 5 декабря, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Мировое потребление нефти к 2050 году может вырасти до 20 млн баррелей в сутки. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин во время своего выступления на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме.

Егор Алеев/ТАСС

Игорь Сечин отметил, что долгосрочные прогнозы мирового потребления нефти разнятся в зависимости от степени ангажированности их составителей. «Мы видим, что отрасль в целом прогнозирует стабильный рост потребления нефти, который может составить до 20 млн баррелей в сутки к 2050 году», — сказал Сечин.

По словам главы «Роснефти», за счёт ожидаемого роста спроса на нефть увеличивается важность инвестиций в нефтедобычу. Так, согласно оценке ОПЕК, обеспечение потребностей рынка потребует наращивания таких инвестиций к 2025 году почти на 50%, до 550 млрд долларов в год.

Для поддержания добычи нефти на текущем уровне необходимо ежегодно замещать около 11% мирового производства. «В связи с выбытием традиционных запасов повышается значение трудноизвлекаемой нефти, стоимость добычи которой значительно выше», — добавил Игорь Сечин.