Москва, 5 декабря, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Россия вернёт из Сирии 130 детей, родство которых с гражданами РФ подтверждено. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на полях окружного форума по профилактике социального сиротства.

РИА Новости/Александр Кряжев Мария Львова-Белова

Омбудсмен рассказала, что её команда предпринимала рискованные поездки в Сирию, где им удавалось попасть в местные лагеря и провести ДНК-тесты, чтобы установить родство с гражданами России.

«У нас готовы документы на 130 детей, о которых мы точно знаем, что они там. Запросов более тысячи от родственников, которые разыскивают своих детей», — отметила Львова-Белова во время форума в Кемерово.

Сообщается, что за ноябрь России удалось вернуть 26 детей из Сирии в возрасте от 5 до 12 лет. Такая гуманитарная миссия при координации детского омбудсмена ведётся с 2018 года. Всего в РФ прибыли 592 ребёнка — из Ирака, Пакистана, Сирии и Турции.

Как передавало ИА Регнум, Россия передала Украине семь детей при посредничества Катара. Отмечается, что воссоединение семей состоялось в катарском посольстве в Москве при участии посла Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и Львовой-Беловой. В катарском диппредставительстве отметили, что страна уделяет большое внимание работе на гуманитарном треке и будет стремиться продолжать её.

27 ноября Украина при посредничестве Катара передала России двух детей в рамках процесса воссоединения семей. Мероприятие также состоялось в посольстве арабской страны в Москве. Домой вернулись два мальчика, которые были вывезены из зоны боевых действий.