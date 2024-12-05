Москва, 5 декабря, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Кинотеатральные иммерсивные представления «Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа» пройдут в кинопарке «Москино» в декабре. Гости увидят реконструкцию событий и военную технику того времени. Представления посвящены 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой 5 декабря 1941 года.

Михаил Метцель/ТАСС

«Кинопарк «Москино» все больше закрепляет за собой позицию центра развития кинотуризма и становится точкой притяжения для взрослых и детей, которые любят кино или просто хотят увлекательно провести выходные. Теперь это еще и новая масштабная площадка, где впервые можно увидеть такие уникальные и крупные шоу, как постановка Игоря Угольникова», — отметил глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Эффект полного погружения в историю создаст сочетание современных технологий, фрагментов кинохроники и фильмов, визуальные и сценические решения. В представлениях будут использованы пушки, самолеты и танки из Музея техники Вадима Задорожного и студии «Военфильм». А актеры и военные реконструкторы воссоздадут боевые сцены в декорациях окопов и блиндажей. В сценарий представления включены постановочно-иммерсивные музыкальные паузы, лирические и поэтические эпизоды.

«У нас есть успешный опыт съемок масштабных батальных сцен, проведения военно-исторических реконструкций и иммерсивных экспозиций, цифровой реставрации кинохроники. В этом проекте мы хотим предложить синергию разных форматов — для полного погружения зрителя в атмосферу событий, достижения максимального эмоционального воздействия», — подчеркнул художественный руководитель проекта, кинорежиссер и телеведущий Игорь Угольников.

Кроме Игоря Угольникова, в представлении также примут участие народные артисты РФ Мария Аронова, Алексей Кравченко, Дмитрий Харатьян, заслуженные артисты РФ Сергей Маховиков и Алексей Шевченков, поэт заслуженный деятель искусств РФ Влад Маленко, хор Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, артисты Москонцерта и исторические реконструкторы.