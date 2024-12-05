Москва, 5 декабря, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в ежегодной всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Терещенко/ТАСС Владимир Путин

«Да. Планирует», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

Акция «Ёлка желаний» проводится в России с 2018 года. Это мероприятие нацелено на исполнение новогодних желаний детей, оказавшихся в трудной ситуации, среди которых — сироты и дети с ограниченными возможностями. Желания детей отражены на новогодних шарах на ёлках по всей стране. За время существования этой акции было реализовано более 200 тыс. детских мечт, общей суммой 2,7 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, Путин ежегодно принимал участие в «Ёлке желаний», исполнив мечты 18 ребят.

Так, в 2018 году глава государства исполнил пять новогодних желаний — например, организовал полёт на вертолёте над Санкт-Петербургом Артёму Пальянову из Ленинградской области. Перед этим Путин принял Артёма, а также его отца и младшего брата в Константиновском дворце, где они побеседовали и выпили чаю.

В 2019 году президент исполнил мечту Андрея Кочетова,который желал побывать на Красной поляне в Сочи. Глава государства исполнил заветную мечту Андрея — подняться в горы по канатной дороге на высоту 2200 м и покататься на горных лыжах.

В 2020 году Александр Колясников из Тульской области получил возможность обнять живую панду в Московском зоопарке благодаря российскому лидеру. Мальчик признался, что сначала хотел попросить ноутбук, но потом он решил, что на Новый год желание должно быть по-настоящему сказочным.

В 2022 году 8-летняя Агата Былкова из Курганской области впервые в жизни смогла увидеть северное сияние, и для этого президент организовал её поездку в Салехард. Агата отправилась на вездеходе в поселение народа ханты. Девочка вместе с семьей прошла обряд очищения, познакомилась с традиционным укладом жизни местного населения и даже попробовала солонину.

В 2023 году Путин разрешил Ксении Мазнёвой провести прямой новостной эфир программы «Время» совместно с ведущей Екатериной Андреевой в телецентре Останкино в присутствии генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Далее экскурсия продолжилась в хромакей-студии, в студии телешоу «Голос» и других передач Первого канала.