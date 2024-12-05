Лондон, 5 декабря, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Лондон признал зависимость от российской рыбы, отказавшись от введения новых пошлин на поставку рыбной продукции, произведённой в РФ. Об этом сообщило 5 декабря «РИА Новости» со ссылкой на представителей Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).

РИА Новости/Павел Львов

Отмечается, что издание Undercurrent News и британское министерство по окружающей среде, продовольствию и сельским делам заявили, что государство не станет вводить дополнительные ограничения на импорт рыбной продукции в 2025 году.

По данным ВАРПЭ, речь идёт об автономных тарифных квотах, по которым в Великобританию без ограничений можно ввозить продукцию из трески, минтая, а также различные виды креветок и тростниковый сахар.

Однако ещё в 2022 году для России начала действовать пошлина в 35% на некоторые товары, в том числе на рыбу, морепродукты и на продукцию из них, что значительно сократило российский экспорт в Великобританию. Тем не менее, продукция третьих стран, произведённая из российского сырья, всё так же поставляется в страну по нулевой пошлине.

«На Китай приходится 36% всего британского импорта филе трески и 35% — минтая. Значимая часть этой продукции выпускается из российского сырья. Поэтому санкционные ограничения, проявившиеся в заградительной 35% пошлине, привели лишь к перенастройке логистики и удорожанию цен для конечного потребителя, что негативно сказывается на доступности традиционных для английской культуры блюд», — сообщил агентству президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он добавил, что от санкций Запада страдают больше всего простые европейские потребители.

Как передавало ИА Регнум, страны Европы столкнулись с дефицитом морепродуктов из-за санкций против России. Так в связи с ограничением импорта трески в Великобритании стоимость популярного рыбного блюда «фиш-энд-чипс» (филе трески в кляре, подаваемое с картофелем фри) выросла практически в два раза.

21 февраля Госдума денонсировала соглашение с Великобританией о вылове рыбы возле Кольского полуострова в Баренцевом море, действовавшее с 1956 года. Ранее документ разрешал британским рыболовным судам промысел в этой области. Причиной для разрыва соглашения стало то, что Лондон перестал соблюдать режим наибольшего благоприятствования в торговле.