Донецк, 5 декабря, 2024, 10:46 — ИА Регнум. В Гарнизонном военном суде Донецка начался процесс по делу об убийстве военкора агентства Sputnik Рассела Бентли, известного под позывным Техас.

Соцсети Рассел Бентли

В апреле военкор пропал на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и был объявлен в розыск. Позже выяснилось, что Техас погиб от рук российских бойцов.

«Обвиняемые, выстраивая свою защиту, указывают на то, что 8 апреля в результате удара ВСУ погибли несколько их товарищей. Поэтому, заметив на месте ЧП американца, они приняли его за наводчика, работавшего на противника», — указано в материале Lenta.ru.

Бентли приехал в Донбасс в 2014 году и вступил в ряды ополченцев, после чего воевал в составе батальона «Восток» и участвовал в боях за донецкий аэропорт. Техас заявлял, что его восхитили мужество и стойкость жителей Донбасса, противостоявших украинским боевикам. Он также активно занимался волонтёрской деятельностью и был удостоен наград ДНР. В марте 2022 года американец заявил, что собрал $100 тыс. для помощи пострадавшим от агрессии Киева жителям Донбасса.

Как передавало ИА Регнум, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв 6 мая заявил о необходимости расследовать убийство Техаса и наказать виновных. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» позднее уточнил, что подозреваемые в убийстве «носят погоны», они задержаны и дают признательные показания.

20 сентября Следственный комитет завершил предварительное следствие по уголовному делу об убийстве Бентли. Глава управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко уточнила, что расследование велось в отношении российских военнослужащих Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова. Их, в зависимости от роли каждого, обвиняют в групповом превышении полномочий, применении насилия и пыток, которые повлекли смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления с помощью перемещения останков.