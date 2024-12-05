* — запрещённое в России экстремистское объединение

Люксембург, 5 декабря, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Люксембургская компания Amber Beverage Group Holding (объединение, деятельность которого признана в России экстремистской) сообщила об убытках в 2024 году из-за национализации спиртового завода «Амбер Талвис» в Тамбове. Эта информация указана в финансовом отчёте предприятия за девять месяцев.

РИА Новости/ Алексей Сухоруков

Национализация завода по производству спирта обернулась для холдинга, принадлежащего бизнесмену Юрию Шефлеру (входит в объединение, деятельность которого признана в России экстремистской), потерями в €10 млн. Отмечается, что компания безуспешно пыталась оспорить решение о национализации российских активов.

«Упущенную прибыль от потери предприятия группа оценила в €10,1 млн», — сообщает РБК со ссылкой на отчёт.

Кроме того, бизнес столкнулся с падением спроса на мировых рынках, что снизило прибыль ещё на 70%.

Как передавало ИА Регнум, бизнесмен Шефлер покинул Россию ещё в 2002 году. Тогда Счётная палата предложила лишить его «Союзплодоимпорт» права на водочные бренды, посчитав приватизацию компании незаконной. По данным прокуратуры, магнат поощрял обстрелы российских регионов со стороны ВСУ, вёл активную информационную поддержку киевского режима, а подконтрольные ему компании финансировали украинский фонд, направляющий средства на нужды армии.

В 2018 году Россия смогла защитить в австрийском суде своё право на марки водки Stolichnaya и Moskovskaya. Тогда суд удовлетворил иск российского федерального казённого предприятия «Союзплодоимпорт» к компании Spirits International B. V., зарегистрированной в Люксембурге и незаконно использовавшей бренды.

В июле 2024 года Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям о признании их экстремистскими объединениями. Отмечалось, что активы бизнесмена обратят в доход государства.