Севастополь, 5 декабря, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Археологи, изучившие находки римского периода в некрополе Херсонеса Таврического, сопоставили место захоронения останков некоего знатного человека с местом кремации, что происходит редко. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН и Севастопольского госуниверситета Виктор Вахонеев.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На одной из площадок, где в первых веках новой эры сжигали тела, нашли золотые украшения. Это указывает на церемонию прощания с очень важным человеком. Он удостоился очень большой чести — после кремации останки перенесли в склеп с внешней стороны городской стены.

«Случай для российских антиковедов уникальный: насколько мне известно, обнаружить и сопоставить место кремации и место захоронения человека в Северном Причерноморье ещё не удавалось — да и в целом в мире такое происходит нечасто», — рассказал Вахонеев ТАСС.

Учёный пояснил, что на месте кремации нашли искусно выполненные фибулу, нашивки и подвески. Точно такие же украшения обнаружили в склепе около ворот Херсонеса, открытом 120 лет назад. Между склепом и площадкой — 70 метров. Судя по всему, собрать и перенести в склеп удалось не всё.