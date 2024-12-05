Москва, 5 декабря, 2024, 10:02 — ИА Регнум. В России с марта 2025 года изменится порядок поступления в высшие учебные заведения. Новые правила утвердило Министерство науки и высшего образования. Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Также ведомство скорректировало правила целевого набора. Все нововведения будут действительны с марта 2025 года по сентябрь 2029 года.

Так, вузы должны будут завершить приём абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, на бакалавриат и специалитет в рамках основного приёма 2–3 августа, основной этап должен завершиться 6–7 августа, а дополнительный — 10–11 августа. Приём на платные места необходимо закончить не позднее 30 сентября.

Согласно документу, зачисление на магистратуру должно завершиться 29 августа в рамках основного приёма и не позже 20 сентября в рамках дополнительного. Студентов платной формы обучения должны зачислить не позже 30 сентября. Ранее вузы самостоятельно устанавливали сроки публикации конкурсных списков, а также сроки и этапы зачисления как для бюджетной, так и для платной формы обучения.

Также Минобрнауки предложило не переводить в общий конкурс места, которые не были заполнены в рамках целевого приёма, а выделять на дополнительный целевой набор.

Как сообщало ИА Регнум, Минобрнауки РФ в октябре предложило осуществлять приём на обучение по программам магистратуры с 2025/2026 годов в том числе через «Госуслуги». В проекте уточняется, что абитуриенты также могут подать документы лично в вуз, через сайт университета или при помощи почты.

Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев отметил, что все указанные нововведения сделают процесс поступления ещё более комфортным для абитуриентов, закрепят их права, а также значительно структурируют работу самих университетов.

В 2024 году в российских вузах увеличили число бюджетных мест ― до 621 тыс. человек. Больше всего квот отдали вузам Татарстана (более 23 тыс.), а также Свердловской (более 19 тыс.), Ростовской (более 18 тыс.), Новосибирской (более 15 тыс.) областей и Башкирии (более 14 тыс.).