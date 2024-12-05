Петропавловск-Камчатский, 5 декабря, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Проект «Камчатская рыба», который реализуется по инициативе губернатора региона Владимира Солодова, находится в стадии перезагрузки. Модернизация связана с тем, что многие люди, в том числе социально незащищенные категории, не могут приобрести рыбную продукцию по доступным ценам из-за перекупщиков.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Существенная часть продукции, к сожалению, скупается именно перекупщиками, а не теми гражданами, на которых мы ориентируемся прежде всего», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова. По её словам, перекупщики либо перепродают продукцию в том же виде, либо подвергают продукт обработке и реализуют как совершенно новый товар, что недопустимо.

«Мы вводим некоторые ограничения на количество продаваемой рыбы, и контроль за такими случаями в торговых залах будет существенно ужесточен», —подчеркнула зампред правительства.

Планируется, что рыбная продукция будет реализовываться по двум видам цен: «социальная» и «доступная». Под «социальной» ценой понимается цена в 92 рубля за 1 кг горбуши и 118 рублей за 1 кг кеты для отдельных категорий граждан. Рыба по «социальной» цене будет отпускаться не более 5 кг по каждому виду в месяц по специально выпущенным картам.