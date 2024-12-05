Сеул, 5 декабря, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Полиция Южной Кореи 5 декабря начала расследование в отношении президента страны Юн Сок Ёля в связи с введением военного положения в стране. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

РИА Новости/м Рамиль Ситдиков

Расследование инициировали после того, как оппозиция и группа активистов обвинили главу государства в мятеже. Национальное управление расследований (NOI) сообщило, что оба заявления объединили и передали в следственную группу. Расследованием займётся отдел в составе ведомства, отвечающий за безопасность.

«Мы внимательно проведём расследование в соответствии с законом и процедурой», ― заявил директор Национального управления расследований Чжон Су.

Он подчеркнул, что ситуация носит беспрецедентный характер.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для обеспечения свободы и безопасности людей и для поддержания устойчивости страны от действий антигосударственных сил. Назначенный командующим военным положением генерал Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий.

После этого депутаты парламента Южной Кореи собрались на заседание и проголосовали за отмену военного положения в стране. Перед этим бывший президент республики Мун Чжэ Ин попросил граждан объединиться и защитить работу парламента страны.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён принёс извинения гражданам. Он заявил, что подал президенту страны прошение об отставке.

В тот же день парламент страны внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента президенту за его решение ввести военное положение. Голосование по этому вопросу должно быть проведено не позднее, чем через 72 часа.