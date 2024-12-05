Ростов-на-Дону, 5 декабря, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Девочка, которую долгое время не могли перевезти в областную больницу в Ростове-на-Дону из-за отсутствия реанимобиля с аппаратом искусственного сердца, скончалась. Об этом сообщил 5 декабря источник ИА Регнум.

Из личного архива

По информации собеседника агентства, ребёнок умер в результате отёка мозга. То, что у девочки наступил обширный отёк, констатировал 27 ноября консилиум врачей.

«По словам отца девочки и друзей семьи, отчасти причина смерти — врачебная халатность, следствие того, что медлили с перевозкой. Перевезти ребёнка удалось только после публикации в СМИ и обращения в СПЧ», — пояснил источник.

Когда девочку удалось перевезти в больницу, после публикации ИА Регнум и обращения в Совет по правам человека, её сразу поместили в реанимацию. Там, не приходя в сознание, она умерла.

ИА Регнум сообщало 12 ноября, что дочь участника движения ветеранов боевых действий «Оплот» 11-летняя Анастасия Пономарёва находится в Центральной городской больнице Ростова-на-Дону. По словам родных, врачи предупредили об угрозе скорой смерти. У девочки отказали почки, ей требовалось подключение к аппарату диализа, которого в этой больнице нет. Перевезти ребёнка в другую больницу не могли из-за отсутствия нужного реанимобиля.

Родители умирающей девочки обратились за помощью к журналистам, а общественники написали обращение к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю и к министру здравоохранения Ростовской области Юрию Кобзеву.