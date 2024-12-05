Саров, Нижегородская область, 5 декабря, 2024, 09:10 — ИА Регнум. В Сарове задержали подозреваемого в убийстве пожилых мужчины и женщины, сообщает 5 декабря пресс-служба следственного управления СК России по Нижегородской области.

СК России

«Задержан 29-летний житель города Сарова, который проверяется на причастность к совершению преступления», — говорится в сообщении.

Убитые — 78-летний парализованный инвалид и 77-летняя женщина, которая за ним ухаживала. Полицейские задержали предполагаемого убийцу, когда он возвращался к месту преступления, чтобы «оценить обстановку». Во время обыска у него нашли испачканную кровью одежду, сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря в Сарове обнаружили тела двух пенсионеров с признаками насильственной смерти. Убийство было совершено в одной из квартир дома по проспекту Ленина. Вероятно, неизвестный зашёл в квартиру на первом этаже вслед за женщиной-соцработником и обезглавил её, после чего зарезал мужчину.