Симферополь, 5 декабря, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Для обеспечения прочной основы мира на Украине необходимо выполнить два ключевых условия. Об этом 5 декабря заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Внеблоковый статус Украины и её демилитаризация являются прочной основой, которая способна обеспечить безопасность как для Европы, так и для самого Киева», ― пояснил в беседе с «РИА Новости» Смирнов.

По его мнению, именно эти две составляющие должны обязательно лечь в основу плана избранного президента США Дональда Трампа, так как простая заморозка конфликта не приведёт к полноценному миру, а создаст в будущем потенциальную угрозу для распространения конфликта на Европу.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря OSW Report опубликовал один из первых вариантов мирного плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. План содержит пять пунктов. В нём предлагается прекратить «изоляцию» России и наладить контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, оказать давление на Москву и Киев с целью начала переговоров, потребовать от Украины отказаться от обсуждения вопроса о вступлении в НАТО на десять лет и сохранения за Москвой освобождённых территорий.

Агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к будущему главе Белого дома, сообщило, что команда Трампа ожидает, что Украине придётся пойти на территориальные уступки России, а вступление в НАТО будет приостановлено, хоть и не снято с повестки. Отмечается, что Трампу только предстоит созвать рабочую группу для обсуждения урегулирования украинского кризиса. Источники утверждают, что, согласно различным предложениям советников избранного президента, значительная часть Украины в обозримом будущем должна перейти к России.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва напрямую не получала каких-либо предложений по мирному урегулированию украинского конфликта от команды избранного президента США, однако Россия будет готова их рассмотреть.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 декабря заявил, что никаких оснований для переговоров России и Украины пока нет. При этом представитель Кремля отметил, что многие страны готовы предоставить свою площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта, в их числе и Катар, с которым у России «превосходно» развиваются отношения.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине, ей нужен прочный и долгосрочный мир.