* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 5 декабря, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Деньги умершего отца Дениса Капустина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), главаря запрещённой в России террористической организации РДК («Русского добровольческого корпуса»), перейдут в собственность матери. Такое решение вынес суд в Москве, следует из официальных судебных документов.

Соцсети Денис Капустин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Мать Капустина ранее обратилась в суд, чтобы деньги на счетах перешли ей в порядке наследования. Капустин не изъявлял желания вступить в права наследования и не подавал такого заявления.

Ранее суд лишил Капустина права на квартиру.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Капустина и ещё четырёх фигурантов дела о вторжении в Брянскую область заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.