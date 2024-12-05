Суд в Москве оставил главаря РДК* без отцовского наследства
Суд в Москве лишил наследства главаря РДК Капустина
Москва, 5 декабря, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Деньги умершего отца Дениса Капустина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), главаря запрещённой в России террористической организации РДК («Русского добровольческого корпуса»), перейдут в собственность матери. Такое решение вынес суд в Москве, следует из официальных судебных документов.
Мать Капустина ранее обратилась в суд, чтобы деньги на счетах перешли ей в порядке наследования. Капустин не изъявлял желания вступить в права наследования и не подавал такого заявления.
Ранее суд лишил Капустина права на квартиру.
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Капустина и ещё четырёх фигурантов дела о вторжении в Брянскую область заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.