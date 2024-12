Вашингтон, 5 декабря, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Американский миллиардер Ларри Эллисон, считающийся одним из богатейших людей мира, тайно женился на женщине моложе его на 47 лет. Об этом сообщило издание The Daily Beast.

Mark J. Terrill/AP/TASS Ларри Эллисон

Официально о заключении брака не сообщалось. Миллиардера выдали футбольные болельщики, которые поблагодарили его и супругу «Джолин» за то, что те помогли команде переманить восходящую американскую звезду.

Как выяснили журналисты, «Джолин» — это 33-летняя жена миллиардера Кэжэнь Чжу, выпускница Мичиганского университета. В 2012 году она получила степень бакалавра гуманитарных наук.

Сам 80-летний Эллисон публично не подтвердил, что женился в пятый раз.

Как сообщало ИА Регнум, после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США десять богатейших людей мира получили рекордный доход — $63,5 млрд. В их число вошёл и руководитель корпорации Oracle Ларри Эллисон. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, опубликованным 7 ноября, за сутки он «заработал» $9,88 млрд (+5,4%).

В конце августа стало известно, что бывший владелец модельного агентства «Вильгельмина» 81-летний немецкий миллиардер Хорст-Дитер Эш женился на 26-летней россиянке по имени Алина. Скромная свадьба, на которую пригласили 22 гостя, состоялась ещё 3 июля. Пару обвенчали в часовне отеля на мексиканском курорте One and Only. Сразу после венчания в часовне окрестили младенца, который родился у пары в мае. Как признался Эш, это был лучший день в его жизни.