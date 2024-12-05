Москва, 5 декабря, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Следующую очередь Троицкой линии московского метро планируется открыть в 2025 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

РИА Новости/Илья Наймушин

«Сколько будет город жить, столько и будет развиваться метро. По крайней мере вся предыдущая история говорит об этом. Когда-то строительство замедлялось, когда-то ускорялось. Сейчас оно идёт просто гигантскими темпами, обгоняя советские. Москвичи сегодня с удовольствием видят, что появляются новые станции. Причём это станции не какие-то, знаете, проходные, стандартные, невзрачные, а первоклассные», — отметил он.

Мэр подчеркнул, что основные работы по строительству Бирюлевской ветки метро завершатся к 2030 году. В данный момент специалисты занимаются проектированием новой ветки, а также подготовкой площадок.

Ещё один крупный проект — строительство Рублёво-Архангельской линии метро. Завершить работы планируют в 2026–2027 годах.