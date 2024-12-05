Москва, 5 декабря, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Министерство юстиции России доработало поправки к корпоративному законодательству, предполагающие отмену запрета на создание так называемых фирм-«матрёшек». Это структуры, где одно юридическое лицо владеет 100% долей другого, которое владеет третьей организацией, и далее по цепочке, сообщил 5 декабря РБК со ссылкой на документы.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ранее запрет на такие структуры существовал из-за опасений уклонения от обязательств. Новая версия исключает норму о солидарной субсидиарной ответственности материнских компаний за долги дочерних. Это решение вызвало разногласия среди участников обсуждения.

Представители бизнеса указали на то, что отдельные нормы законопроекта могут установить новый административный барьер для иностранных инвесторов, а также породить правовую неопределённость.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) отметили, что норма о субсидиарной ответственности, исключённая из последней редакции, делала инициативу бессмысленной, поскольку нарушала бы баланс прав и обязанностей. Представители бизнеса уверены, что без неё поправки позволят российским компаниям эффективнее адаптироваться к новым вызовам.

Как отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, работа над поправками находится на завершающей стадии, они прошли множество доработок с учётом мнений всех ветвей власти.

Ожидается, что законопроект внесут в Госдуму в декабре 2024 года и, вероятно, примут в марте 2025-го. Поправки, по мнению авторов инициативы, обеспечат баланс между защитой прав кредиторов и интересами бизнеса.

Идею об отмене запрета на частные фирмы-«матрёшки» ещё в мае 2022 года выдвинул РСПП. По мнению президента союза Александра Шохина, это решение могло бы значительно упростить структурирование бизнеса в условиях растущего санкционного давления на российскую экономику.

Как сообщалось, первую версию поправок к корпоративному законодательству Минюст представил на общественное обсуждение в июле 2023 года. Однако документ вызвал критику и со стороны делового сообщества, и от экспертов.