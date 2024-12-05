Москва, 5 декабря, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом позволит сократить вдвое время в поездке и перевозить в четыре-пять раз больше пассажиров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Большая стройка — около 700 километров протяжённость этой дороги. В два раза уменьшается время для того, чтобы доехать от Москвы до Санкт-Петербурга. И количество пассажиров, которых, предполагается, будут линии перевозить, по сравнению с тем, что сегодня есть, должно увеличиться в четыре-пять раз. То есть это совершенно другой объём перевозок», — отметил он.

Мэр столицы напомнил, что Московская и Петербургская агломерации составляют где-то около 40 млн человек, это около 30% населения страны.

«И такая связь между ними, конечно, даст синергию развития наших регионов, не только столичных, но и всех, которые находятся рядом с ними», — сказал Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, запуск первой в России ВСМ Москва — Санкт-Петербург ожидается 1 апреля 2028 года.