Дублин, 5 декабря, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз выразил недоумение после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен призвал украинские власти принять «сложные, но необходимые решения» о мобилизации. Боуз прокомментировал заявление Блинкена в соцсети Х.

Журналист назвал Блинкена «морально отвратительным» человеком, который предлагает главе киевского режима Владимиру Зеленскому отправить молодых украинских мужчин «на смерть за НАТО».

«Сколько ещё должны умереть за это мерзкое создание, за этого слабоумного босса?» — возмутился журналист, говоря о Зеленском.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что Украине пора принимать важные решения по мобилизации, Блинкен заявил в Бельгии после министерской встречи стран — членов НАТО. На фоне нехватки военных в рядах ВСУ он также призвал альянс поддержать Киев.

Associated Press сообщило 27 ноября со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, что администрация действующего президента США Джо Байдена требует от Киева нарастить численность армии путём набора большего количества новобранцев. Отмечалось, что для этого Киеву предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

Постпред России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН призвал украинцев не дать Зеленскому пожертвовать их детьми «ради спасения собственной шкуры». По его словам, юное поколение для киевского режима — лишь «подрастающее пушечное мясо», до которого дойдёт дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста.