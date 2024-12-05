Москва, 5 декабря, 2024, 08:05 — ИА Регнум. В 2025 году всех получателей пенсии ожидают индексации на 14,75%. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

ИЗВЕСТИЯ/АлександрКазаков

«Индексации произойдут с 1 апреля 2025 года и составят 14,75%. Получатели социальных пенсий, чьи доходы не дотягивают до величины прожиточного минимума в соответствующем субъекте проживания, могут не беспокоиться, поскольку социальная доплата к пенсии в обязательном порядке позволит достигнуть этого минимума, то есть прожиточный минимум пенсионера будет обеспечен всем без исключения», — пояснила депутат в интервью изданию Lenta.ru.

Бессараб добавила, что в случаях, когда региональный прожиточный минимум превосходит федеральное значение, разницу будет покрывать региональный бюджет, как, например, в Москве. Если же региональный показатель окажется ниже федерального, то доплату выделят из федерального бюджета, указала она.

Как сообщало ИА Регнум, пенсию по старости россиянам будут выплачивать после 15 лет страхового стажа и накопления 30 пенсионных баллов. При этом страховой стаж может быть с перерывами, уточнила Светлана Бессараб. Однако для получения выплат необходимо достичь пенсионного возраста. В рамках реформы в 2026 году на пенсию смогут выйти женщины 59 лет и мужчины 64 лет. С 2028 года на пенсию выйдут женщины в 60 лет и мужчины в 65 лет, напомнила парламентарий.

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 14,75%. Выплаты получают пенсионеры, не имеющие достаточного стажа, инвалиды и потерявшие кормильца. Кроме того, страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января на 7,3% в соответствии с инфляцией за 2024 год, напомнила 3 декабря доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.