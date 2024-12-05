Вильнюс, 5 декабря, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Литовский активист 48-летний Валдас Барткевичюс (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) пожаловался в соцсетях, что лишился поддержки ряда спонсоров, которые давали ему деньги на закупку транспорта для украинской армии.

ИА Регнум Валдас Барткевичюс

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 12 ноября поручил возбудить уголовное дело в отношении Барткевичюса по статьям, связанным с реабилитацией нацизма, повреждением мемориала, посвящённого памяти погибших при защите Родины, а также с публичным оправданием терроризма.

Барткевичюс высказывался о необходимости полного запрета русского языка и русской национальной культуры в Литве и других странах Европы

В социальных сетях Барткевичюс написал, что его действия вызвали негативную реакцию, в том числе и его сторонников, и привели к потере поддержки от некоторых спонсоров.

Также в социальных сетях литовец публиковал фотографии на фоне разгромленного магазина «Пятёрочка» в Судже, в декабре 2023 года он осквернил памятник Александру Пушкину в Вильнюсе.

Его адвокат Дмитрий Аграновский пояснил, что в отношении Барткевичюса могут быть возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации и пособничество в терроризме, написало «РИА Новости».

Следствие принимает меры для установления местонахождения фигуранта и его сообщников. В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Барткевичюс — идейный русофоб, который ненавидит Россию и русских, признали в СК.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Валдиса Барткевичюса, осквернившего воинский памятник в Курской области. Об осквернении им памятника Воинам-освободителям в Курской области стало известно в ноябре.

В марте Барткевичюс публично оправдал теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве. В Вильнюсе он принёс ведро с фекалиями к стихийному мемориалу жертвам трагедии у российского посольства.

19 октября вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в городе Карловке в Полтавской области. Они испачкали монумент красной краской, оставив оскорбительную надпись.

В мае дипломатам стало известно об осквернении захоронения советских воинов в Хельсинки. На место происшествия вызвали правоохранителей, которые зафиксировали ущерб и приступили к следственным действиям. Самые заметные следы краски убрали с памятника сотрудники посольства и неравнодушные соотечественники.