Вашингтон, 5 декабря, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Телефонные переговоры на тему безопасности и конфликта на Украине провели начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльз Браун. Об этом 4 декабря сообщил официальный представитель КНШ американской армии Джерил Дорси.

Минобороны РФ Валерий Герасимов

По его словам, беседа генералов состоялась 27 ноября.

«Это был первый разговор военачальников после того, как генерал Браун стал председателем КНШ. Военачальники обсудили ряд вопросов международной и региональной безопасности, включая продолжающийся конфликт на Украине. По запросу генерала Герасимова Браун согласился не объявлять заранее о разговоре», — пояснил Дорси телеканалу ABC News.

Известно, что стороны обсудили разрешение США на использование дальнобойных ракет ATACMS на Украине против целей на территории России, а также последующее испытание РФ баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по цели на Украине. Герасимов заявил, что удар БРСД был нанесён в ответ на разрешение ВСУ использовать ракеты ATACMS по России.

Кроме того, Герасимов проинформировал Брауна о планах ВС РФ провести пуски ракет в Средиземном море.

Как передавало ИА Регнум, российские военные 21 ноября нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что такой шаг стал ответом на применение киевским режимом дальнобойных западных вооружений по России. Глава государства отметил, что такое вооружение невозможно использовать без прямого участия иностранных специалистов, а также то, что конфликт приобрёл глобальный характер. Новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерного заряда.

Москва по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности предупредила США, что запустила баллистическую ракету. Это произошло «в явочном автоматическом режиме» за 30 минут до пуска, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.