Если люди из окружения избранного президента США Дональда Трампа предложат какие-то идеи по урегулированию украинского конфликта, то в России их внимательно выслушают, но решение будет приниматься «не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции», заявил 4 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью CNN. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1015-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Южмаш, ракеты

Российский дипломат напомнил, что во время избирательной кампании Трамп обещал за 24 часа положить конец конфликту на Украине. Вместе с тем некоторые конфликты, такие как на Ближнем Востоке, не могут разрешить и в течение 24 лет, отметил Сергей Рябков. По его словам, пока напрямую российская сторона не получала никаких предложений ни от Трампа, ни от его команды.

Тем временем американский канал ABC со ссылкой на официального представителя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Джерила Дорси заявил, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель КНШ Чарльз Браун якобы обсудили по телефону несколько вопросов в сфере безопасности, включая конфликт на Украине. Утверждается, что разговор состоялся ещё 27 ноября и затрагивал, в частности, использование новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении.

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