Москва, 5 декабря, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Судебные приставы России не могут взыскать штраф в размере 4 млн рублей с Telegram. Юрист Дмитрий Кваша считает, что это может быть связано с невозможностью найти активы в РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По данным судебных приставов, исполнительное производство из-за неуплаты мессенджером штрафа возбудили в июле. В сентябре приставы сообщили о невозможности взыскания денег. По мнению эксперта, исполнительное производство могут прекратить из-за невозможности найти какое-либо имущество у должника, на которое накладывается арест и взыскание.

«То есть нет какой-либо недвижимости, счетов в банке. Telegram, как известно, является мессенджером. Согласно законодательству, у него на территории Российской Федерации должны храниться серверы. Это обязательное условие, если вы занимаетесь рассылкой-пересылкой информации. То есть как минимум их должны были найти», — цитирует юриста «РИА Новости».

Если приставы не нашли имущество, то исполнительный лист возвращается взыскателю, при этом взыскатель вправе бесконечное количество раз направлять данный исполнительный лист приставам. Они обязаны возобновлять производство и поиски активов.

Кроме того, в рамках соглашений о международном сотрудничестве судебные приставы могут искать активы компаний за границей, заключил Кваша.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram по статье Кодекса об административных правонарушениях о неудалении запрещённой информации или ограничении доступа к ней. Судья назначил наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей.

Суд в Москве 18 ноября оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за неудаление запрещённой информации.