Москва, 5 декабря, 2024, 07:22 — ИА Регнум. В своём выступлении на форуме ВТБ «Россия зовёт!» президент России Владимир Путин 4 декабря прокомментировал угрозы избранного американского коллеги Дональда Трампа о введении пошлин на товары из стран БРИКС. Он отметил, что Трамп не был в Белом доме четыре года, за это время позиции доллара были ослаблены.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«За это время произошли определённые изменения в экономике, в мировой и в американской экономике. Преемники Трампа, его политические противники очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты», — пояснил российский лидер.

Путин также уточнил, что на данный момент доллар используется как инструмент политической, «а может быть, даже и вооружённой борьбы, чтобы нанести ущерб другим странам» на фоне того, что значимость валюты США в мировой экономике сокращается.

В условиях, когда доля Соединённых Штатов в мировой экономике уменьшается, а следовательно, и влияние доллара на глобальные экономические процессы ослабевает, происходит переориентация на другие инструменты, подчеркнул президент, отметив, что использование новых технологий и инструментов не может быть ограничено.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября Владимир Путин заявлял, что партнёры России заинтересованы в переходе на национальные валюты при расчётах за экспорт. Он уточнял, доля рубля во внешнеторговых операциях РФ приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.

7 ноября президент РФ подчёркивал, что говорить о единой валюте БРИКС рано, у членов организации пока нет такой цели. Он добавлял, что прежде, чем начать разговоры об этом, надо добиться большей интеграции экономик.

1 декабря российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что угрозы Трампа ввести пошлины на товары из стран БРИКС носят декларативный характер и нереализуемы на практике. По его мнению, будущий глава Белого дома делает вид, будто бы он способен решить все острые проблемы одним решающим шагом, разговором или ультиматумом.