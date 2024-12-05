Москва, 5 декабря, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Накануне Нового года россияне могут столкнуться с новой схемой мошенничества. Для обмана аферисты используют праздничные акции, предупредила маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Эксперт уточнила, что злоумышленники создают в Telegram поддельные аккаунты известных брендов с целью незаконного доступа к личным данным и средствам пользователей. В связи с недавними распродажами такую деятельность вели от имени известного маркетплейса. Оформленные в стиле бренда боты предлагали клиентам в Telegram принять участие якобы в розыгрыше призов. При этом все жертвы мошенников оказывались удачливыми. Их оповещали о выигрыше, у людей сразу же пытались выудить персональную информацию.

«Аферистов интересуют и доступы от личного кабинета пользователя маркетплейса, и данные банковских карт. Всё это нужно, по словам организаторов розыгрышей-ловушек, для зачисления или передачи приза победителю», — пояснила Бастрыкина в интервью «Прайм».

Представители крупных брендов при проведении розыгрышей и акций для клиентов никогда не потребуют такие данные. Мошенники способны организовать поддельный конкурс от имени любого бренда, поэтому нужно быть внимательными и не поддаваться ажиотажу, заключила эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в России появился новый вид мошенничества, получивший название спуфинг. Это кибератака с использованием цифровых технологий, во время которой злоумышленники маскируются под знакомого человека или компанию, чтобы втереться в доверие. В своих схемах преступники используют отправку якобы рабочих документов. Они рассылают вредоносный файл, напоминающий рабочий документ или архив. При открытии такого файла выполняется скрытая установка вирусной программы на смартфон жертвы.

Мошенники начали рассылать пользователям мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) файлы, содержащие вредоносный код или фишинговую ссылку, заявил директор по информационным технологиям «EdgеЦентр» Сергей Липов.