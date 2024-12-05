Киев, 5 декабря, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Депутат Рады Артём Дмитрук сравнил киевского политика Владимира Зеленского с суперзлодеем из американского комикса DC Джокером. Так он прокомментировал в Telegram-канале электронную версию книги политолога Константина Бондаренко о политической биографии Зеленского.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США, Канада Джокер

Глава киевского режима не упустил шанса войти в историю, считает Дмитрук, и оставил след как зловещий клоун.

«Клоуны бывают светлыми, солнечными, добрыми. Но есть и клоуны другого типа. Например, Джокер», — написал народный депутат.

Дмитрук также подметил символическое совпадение: первый фильм о Джокере вышел в 2019 году, в год, когда избрали Зеленского, а в 2024 году вышло продолжение под названием «Джокер: Безумие на двоих».

Как сообщало ИА Регнум, профессор Хельсинкского университета, эксперт по вопросам геополитики Туомас Малинен, комментируя шаги Владимира Зеленского, написал, что «бывших клоунов не бывает».

Американский предприниматель Илон Маск назвал несерьёзными слова главы киевского режима о том, что избранный президент США Дональд Трамп не принудит Украину пойти на диалог с Россией. Бизнесмен отметил, у украинского политика «потрясающее чувство юмора».