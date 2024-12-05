Вашингтон, 5 декабря, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран — членов НАТО в ходе двухдневной встречи в Брюсселе обсуждали варианты максимального накачивания Украины оружием перед возможными мирными переговорами. Кроме того, поднимался вопрос о потенциальных гарантиях безопасности для Украины, которые не вызвали бы провокацию со стороны России, написало 4 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Украина,НАТО

«Одним из возможных вариантов прекращения огня является создание демилитаризованной зоны. В случае прекращения огня европейские войска, вероятно, будут охранять и патрулировать её», — привело агентство слова одного из высокопоставленных дипломатов альянса.

По данным журналистов, дискуссия включала различные формы гарантий безопасности Украине, которые не провоцировали бы Россию.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут вести Россия и избранный президент США Дональд Трамп. Своим поздравлением с победой на выборах российский лидер Владимир Путин подал ему сигнал, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Он добавил, что подписывать соглашение на Украине не с кем, поскольку там нет легитимной власти.

Потенциальный советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц анализирует несколько предложений по разрешению украинского конфликта. В частности, рассматривается прекращение военных действий ВСУ на ранних стадиях переговоров, узнал телеканал СNN.

Позиции Москвы и Киева по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта несовместимы, поэтому и возможность компромисса сейчас равна нулю, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Президент России Владимир Путин отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, добавил глава государства.