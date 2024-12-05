Москва, 5 декабря, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин традиционно примет участие во Всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний». Об этом ТАСС сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

alania.gov.ru Ёлка желаний

«Да. Планирует», — лаконично ответил Песков на соответствующий вопрос издания.

«Ёлка желаний» проходит с 2018 года. Акция призвана дарить новогоднее настроение детям и пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. За всё время проведения акции её организаторы исполнили желания более 60 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 9 января побеседовал с девочкой из Южно-Сахалинска Кристиной Син, которой он помог исполнить давнюю мечту в рамках акции «Ёлка желаний» — путешествие на Байкал. Российский лидер поинтересовался, как она отдыхает.

4 декабря 2023 года Владимир Путин в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ принял участие в акции «Ёлка желаний». Он выбрал три шара-открытки с пожеланиями детей и пообещал исполнить их мечты.