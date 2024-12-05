Москва, 5 декабря, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила 100 тыс. долларов. Об этом говорят данные площадки Binance.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Так, 5 декабря на 05:33 мск криптовалюта преодолела отметку 100 тыс. долларов (+4,49%).

Через пять секунд биткоин ускорил рост и находился на уровне 100,8 тыс. долларов (+5,40%).

Как сообщало ИА Регнум, биткоин и другие цифровые валюты невозможно запретить, они продолжат развиваться, заявил президент Владимир Путин 4 декабря, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

Путин подписал закон, с ноября 2024 года легализовавший в стране майнинг криптовалют. Право осуществлять майнинг получат российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включённые в соответствующий реестр. Физические лица, в случае если они не будут превышать установленные лимиты энергопотребления, получат право на майнинг без включения в реестр.