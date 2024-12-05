Москва, 5 декабря, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Ситуация в немецком бизнесе напомнила президенту России Владимиру Путину историю про рыбака в Германии. Глава государства озвучил её 4 декабря на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Однажды знакомый Путина во время прогулки по Берлину спросил рыбака, удаётся ли поймать рыбу. Получив отрицательный ответ, он уточнил, в чём же проблема. Рыбак сослался на ветер с востока. Друг в шутку сказал рыбаку, что с востока идут «все проблемы, вся грязь», вспомнил президент.

«Я к чему это сейчас вспомнил: вот теперь всё, что с Востока, — лучше, чем с Запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнёров — сейчас мы говорим только о бизнес-среде», — пояснил Путин.

Глава государства подчеркнул, что двери России открыты, на протяжении десятилетий с Германией всегда были очень хорошие отношения.

Как сообщало ИА Регнум, немецкая и в целом европейская экономика переживают сейчас сложные времена, и серьёзную роль в этом играет разрыв экономических связей с РФ, заявил 4 декабря Владимир Путин. Важным негативным фактором для Европы, уточнил президент, стала утрата возможности приобретать российские энергоносители по приемлемым ценам, но это не единственный фактор.

Уход «Фольксвагена» из России вызывает недоумение — нерыночных мер против немецких компаний Москва не предпринимала, подчеркнул президент Путин. Он отметил, что компания напрасно покинула РФ, это было ошибкой и обернулось лишь проблемами и потерей прибыли. Также Путин в контексте ситуации с «Фольксвагеном» предостерёг от решений в экономике, принятых по политическим мотивам.