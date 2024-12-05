Путин рассказал историю про рыбака в Германии
Путин вспомнил историю про немецкого рыбака и «грязь с Востока»
Москва, 5 декабря, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Ситуация в немецком бизнесе напомнила президенту России Владимиру Путину историю про рыбака в Германии. Глава государства озвучил её 4 декабря на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
Однажды знакомый Путина во время прогулки по Берлину спросил рыбака, удаётся ли поймать рыбу. Получив отрицательный ответ, он уточнил, в чём же проблема. Рыбак сослался на ветер с востока. Друг в шутку сказал рыбаку, что с востока идут «все проблемы, вся грязь», вспомнил президент.
«Я к чему это сейчас вспомнил: вот теперь всё, что с Востока, — лучше, чем с Запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнёров — сейчас мы говорим только о бизнес-среде», — пояснил Путин.
Глава государства подчеркнул, что двери России открыты, на протяжении десятилетий с Германией всегда были очень хорошие отношения.
Как сообщало ИА Регнум, немецкая и в целом европейская экономика переживают сейчас сложные времена, и серьёзную роль в этом играет разрыв экономических связей с РФ, заявил 4 декабря Владимир Путин. Важным негативным фактором для Европы, уточнил президент, стала утрата возможности приобретать российские энергоносители по приемлемым ценам, но это не единственный фактор.
Уход «Фольксвагена» из России вызывает недоумение — нерыночных мер против немецких компаний Москва не предпринимала, подчеркнул президент Путин. Он отметил, что компания напрасно покинула РФ, это было ошибкой и обернулось лишь проблемами и потерей прибыли. Также Путин в контексте ситуации с «Фольксвагеном» предостерёг от решений в экономике, принятых по политическим мотивам.