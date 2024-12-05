Киев, 5 декабря, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Четыре бюста героев Великой Отечественной войны демонтировали в киевском парке Славы. Об этом написало украинское издание «Страна. ua».

Марина Захарова ИА REGNUM Киев. Памятник Богдану Хмельницкому

Киевскому режиму не угодили бюсты Сидора Ковпака, Ивана Черняховского, Павла Рыбалко и Алексея Федорова.

По информации украинских СМИ, в стране уже несколько лет проводится курс на агрессивную дерусификацию.

Как сообщало ИА Регнум, у места снесённого в Кривом Роге памятника поэту Александру Пушкину появилась надпись «Пушкин вечен, а вы нет», написало «Страна. ua».

В 2015 году власти Украины приняли закон о так называемой «декоммунизации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Уже к началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Пушкину и Суворову, а также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего.