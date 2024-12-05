Москва, 5 декабря, 2024, 05:14 — ИА Регнум. С внедрением обязательных клинических рекомендаций с 1 января 2025 года появятся дополнительные сложности для медучреждений. Об этом 4 декабря сообщил «Коммерсантъ».

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«Отнюдь не все региональные медорганизации смогут исполнить клинические рекомендации из-за ограниченных бюджетов территориальных фондов ОМС. А это, в свою очередь, может стать поводом для административного и даже уголовного преследования врачей, а также финансовых санкций к медучреждениям со стороны страховых компаний», — приводит издание мнение председателя Врачебной палаты Тверской области Валентина Пантелеева.

Медицинский адвокат Ирина Гриценко подтвердила, что требование оказания качественных услуг пациентам является ключевым в соответствии с законом о защите прав потребителей. Однако для оказания медицинской помощи в рамках клинических рекомендаций необходимо, например, провести МРТ-исследование, но не везде есть аппарат, пояснила она.

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев считает, что избежать снижения качества оказания медицинской помощи позволит постепенное применение клинических рекомендаций. Нужно учесть региональные особенности работы системы здравоохранения, бюджетные возможности субъектов РФ, уровень оснащённости медучреждений, кадровый состав. Парламентарии работают над поправками к законодательству в части конкретизации места и роли клинических рекомендаций, стандартов и критериев оценки качества, дополнил Башанкаев. В Госдуме, по его словам, планируют успеть решить вопрос до 1 января 2025 года.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что проект порядка применения клинических рекомендаций дорабатывается после обсуждения с медицинской общественностью, пациентскими организациями, учёными, контрольно-надзорными органами, представителями регионов и депутатского корпуса. После принятия документ позволит устранить риски и упорядочить подход при использовании клинических рекомендаций в системе здравоохранения. Соответствующая разъяснительная работа будет проведена, заключил Кузнецов.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Минздрав одобрил новые клинические рекомендации для кесарева сечения и естественных родов. Документ содержит действия доктора по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний, помогает принимать правильные решения и определяет показатели качества медицинской помощи. Кроме того, изменится порядок ведения наблюдения за роженицей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав РФ провести разъяснительную работу с медицинскими организациями в регионах о порядке перехода на обязательные клинические рекомендации. Напряжение среди врачей нарастает, не реагировать на него нельзя, заявила спикер верхней палаты парламента.