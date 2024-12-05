Москва, 5 декабря, 2024, 05:09 — ИА Регнум. В конце ноября родным удалось узнать о судьбе пропавших родственников из Псковской области, вестей от которых не было с августа. Выяснилось, что два друга-пограничника героически погибли под Суджей в Курской области.

ИА Регнум СВО

Об их подвиге RT рассказал брат одного из бойцов Александр Орехов. По словам мужчины, Юрий Орехов и его друг Юрий Милютин ценой жизни сдерживали прорыв украинских войск в Курской области, чтобы мирные жители успели эвакуироваться.

«Ребята погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни», — рассказали сослуживцы пограничников.

Военные добавили, что друзья отличались смелостью, бесстрашием и отзывчивостью, думали не только о себе, но и о других.

Похоронили Юрия Орехова и Юрия Милитина 2 декабря в их родном городе Себеж в Псковской области. У обоих остались маленькие дети.

Как сообщало ИА Регнум, военный комиссар из Тюменской области Родион Хабаров погиб в зоне проведения спецоперации. Он отправился на СВО осенью, не афишировал своё решение, ушёл «без проводов и речей», рассказал глава города Ялуторовска.