Брянск, 5 декабря, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны ночью 5 декабря в течение часа уничтожили в небе над Брянской областью девять вражеских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он отметил, что сбиты были дроны самолётного типа.

Богомаз заверил, что при попытке атаковать Брянскую область и уничтожении украинских беспилотников никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков работают представители оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области в ночь на 5 декабря атаке украинских беспилотников подверглись сразу три населённых пункта. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, предварительно, пострадавших нет.

В Краснодарском крае ночью 4 декабря угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске. Глава города Андрей Кравченко сообщил о работе системы противовоздушной обороны. В то же время в районе Таганрога силы ПВО уничтожили ещё 12 беспилотников ВСУ. Глава региона заверил, что при отражении атаки дронов ВСУ никто не пострадал, разрушений на земле нет.