Москва, 5 декабря, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут вести Россия и избранный президент США Дональд Трамп. Своим поздравлением с победой на выборах российский лидер Владимир Путин подал ему сигнал, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Степашин

«Скорее всего, придётся с Трампом договариваться, давайте говорить откровенно. И вы обратили внимание, Путин-то всё-таки его поздравил. Поздравил — это сигнал», — отметил Степашин в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что подписывать соглашение на Украине не с кем, поскольку там нет легитимной власти.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 7 ноября в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Президент РФ заявил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым. Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, отметил он. Москва не портила отношения с Вашингтоном и не вводила никаких ограничений. Российская сторона рассчитывает на восстановление отношений с США, мяч на американской стороне, добавил Путин.

Пока сложно предположить, когда конкретно состоятся контакты Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер неоднократно подчёркивал свою готовность к переговорам по Украине, напомнил 17 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства 4 декабря заявил об отсутствии оснований для переговоров России и Украины. При этом многие страны готовы предоставить свою территорию для проведения российско-украинских переговоров. Москва признательна всем за такую добрую волю, добавил Песков.