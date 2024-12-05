Москва, 5 декабря, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Северной Кореей и Россией вступил в силу 4 декабря. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 9 февраля 2000 года утратил силу. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Mil.ru Флаги КНДР и России

4 декабря в Москве состоялся обмен ратификационными грамотами договора, который был подписан лидерами Северной Кореи и России 19 июня 2024 года в Пхеньяне. Дипломаты двух сторон Ким Чон Гю и Андрей Руденко подписали протокол об обмене ратификационными грамотами.

Отмечается, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве в том числе позволяет «надёжно защитить обстановку безопасности в регионе и на планете, построить сильные государства в общих интересах».

«Мощные корейско-российские отношения, будучи сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран, смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность, послужат движущей силой ускорения формирования самостоятельного и справедливого многополярного миропорядка, где не существуют господство, подчинение и гегемония», — говорится в сообщении ЦТАК.

Закон о ратификации договора Путин подписал 9 ноября, а 11 ноября это сделал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Договором предусмотрено взаимодействие в сферах продовольственной и энергетической безопасности, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранении. Также будет расширяться сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической областях.

Также КНДР и Россия берут на себя обязательства взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом и другими угрозами.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте озвучил избранному президенту США Дональду Трампу обеспокоенность по поводу «угрожающего» возможного развития событий в случае, если не удастся достичь соглашения по Украине.

По мнению Рютте, соглашение по урегулированию конфликта может привести к усилению сотрудничества между Россией, Ираном, Китаем и КНДР. Это, в свою очередь, может представлять угрозу для США.

30 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР является подтверждением заинтересованности двух государств в комплексном развитии союзнических отношений. Глава Минобороны РФ отметил, что сегодня КНДР является одной из немногих стран, проводящих совершенно независимую внешнюю политику.