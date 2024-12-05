Берлин, 5 декабря, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Германия однозначно не будет давать Киеву согласие на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщил в бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц 4 декабря, вернувшись из Киева после неофициального визита.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Шольц подчеркнул, что будет по-прежнему делать всё, чтобы не было войны между Россией и НАТО.

«Считаю, что мои решения неизменно правильные: мы однозначно не разрешим наносить удары опасным оружием вглубь российской территории. Это же касается и крылатых ракет Taurus», — заверил немецкий политик.

При этом Олаф Шольц акцентировал, что Берлин продолжит оказывать помощь ВСУ — решения будут согласованы с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, для Евросоюза и Германии в том числе было бы абсурдом и выражением политической слабости отказываться от общения с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал Шольц на критику в свой адрес после недавнего телефонного разговора с главой РФ.

Канцлер позвонил Путину 15 ноября, и это был их первый за почти два года разговор. В ходе него Путин напомнил об условиях Москвы, которые могут лечь в основу возможных договорённостей по Украине, и подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

2 декабря Олаф Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Визит канцлера стал первым за последние два с половиной года. В ходе визита он объявил о выделении новой помощи Украине в размере 650 млн евро. Новый пакет помощи включает танки Leopard 1, боевые беспилотные летательные аппараты и зенитно-ракетные комплексы Iris-T.